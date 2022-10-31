Військовий облік і мобілізація: усе, що слід знати про повістки

Вручення повістки не означає мобілізацію та відправлення на передову. Насамперед це виклик для перевірки даних і визначення придатності до служби.

Ті, хто має потрібну військово-облікову спеціальність й за станом здоров’я гідні до служби – потрібні на фронті або в тилу, але лише після того, як пройдуть необхідну підготовку, пише 24 канал.

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Які бувають повістки

Повістка для уточнення облікових даних. Мета цього документа є оновлення інформації про призовників у "військкоматі". До таких даних належать особисті контакти, інформація про стан здоров’я, склад сім’ї, місце роботи чи навчання. Після такої перевірки можуть виявитися підстави для звільнення або відстрочки від призову. Наприклад, коли в людини народилася третя дитина.

Мета цього документа є оновлення інформації про призовників у "військкоматі". До таких даних належать особисті контакти, інформація про стан здоров’я, склад сім’ї, місце роботи чи навчання. Після такої перевірки можуть виявитися підстави для звільнення або відстрочки від призову. Наприклад, коли в людини народилася третя дитина. Повістка на проходження військово-лікарської комісії. Мета – з’ясувати стан здоров’я і придатність громадянина для служби. До такої повістки додається картка дослідження та медичного огляду, де після медогляду буде зазначено, придатний чи ні військовозобов'язаний до служби.

Мета – з’ясувати стан здоров’я і придатність громадянина для служби. До такої повістки додається картка дослідження та медичного огляду, де після медогляду буде зазначено, придатний чи ні військовозобов'язаний до служби. Призов на строкову військову службу . Тут вказують термін, у який потрібно з'явитися до призовної дільниці. Також є перелік, що повинен мати громадянин (паспорт, військовий квиток тощо). Ігнорування цієї повістки – це "ухилення від призову" і кримінальний злочин.

. Тут вказують термін, у який потрібно з'явитися до призовної дільниці. Також є перелік, що повинен мати громадянин (паспорт, військовий квиток тощо). Ігнорування цієї повістки – це "ухилення від призову" і кримінальний злочин. Мобілізаційне розпорядження. Цей документ також зобов'язує прибути на збірний пункт протягом 24 годин після оголошення мобілізації. Такий вид повістки вручають військовозобов’язаним, які пройшли медичну комісію і визнані придатними для несення військової служби.

Хто має право вручати повістки

Законодавство говорить про те, що повістка повинна бути вручена особисто, проте не пов'язує це, ані з часом, ані з місцем вручення повістки. Тобто її можуть вручити в будь-який час доби в будь-якому місці.

Тому, коли чоловікам вручають повістки на вулицях, на блокпостах – це не порушення закону.

Вручати повістки можуть: співробітники територіальних центрів комплектування, представники органів місцевого самоврядування, співробітники Служби безпеки. Також повістку може вручити керівник підприємства, організації чи навчального закладу. Поліціянти в законі не згадані, тому патрульні не мають на це повноважень.

Поліція може бути присутня, проте, якщо саме вона вручить повістку – цей факт можна оскаржити. Для цього радять все фіксувати і перевіряти правильне оформлення документа.

Процес вручення повістки

У повістці має бути вказано прізвище, ім’я та по батькові, адреса проживання, реквізити розпорядження та адреса територіального центру комплектування, куди потрібно прибути людині, вид повістки, перелік документів, які потрібно мати з собою.

Повістка має бути заповнена і підписана начальником територіального центру комплектування та соціальної підтримки. І вручити її мають особисто під підпис.

Повістки і штрафи

Переглянути шаблон повістки можна в додатку № 5 . На практиці документи можуть дещо різнитися за формою та змістом, залежно від того, який територіальний центр їх видає.

Якщо людина отримала перший або другий вид повістки (для уточнення даних або для проходження медичної комісії) і не з’явилася до центру комплектування, їй загрожує адміністративний штраф. За перше порушення вона має заплатити 1700 – 3400 гривень (від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), в разі повторного протягом року – 3400 – 8500 гривень (200 – 500 неоподатковуваних мінімумів).

За ігнорування повісток третього або четвертого виду – кримінальна відповідальність: від обмеження волі до 3 років до позбавлення волі від 3 до 5 років.

Чи можна відмовитися від повістки

Є перелік причин, які визнаються поважними для призовника, якщо він не явився в строк: смерть близького родича його або дружини, перешкода стихійного характеру, хвороба призовника. Однак він має показати документальне підтвердження.

Є процедура й щодо відмовлення від отримання повістки. Тоді складається акт про відмову від підпису та отримання повістки. Потім його відправляють до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Усі чоловіки-переселенці призовного віку повинні протягом семи днів стати на облік за місцем їхнього тимчасового проживання. Прийти до військкомату можна безкарно в будь-який час, навіть коли людина вже давно пропустила 7-денний термін.

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