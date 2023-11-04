Мобилизируют ли мужчину в ВСУ, если у жены третья беременность: объяснение юриста

В Украине идет мобилизация, получить отсрочку от призыва может ряд граждан, среди них и мужчины, воспитывающие троих детей. В то же время есть много нюансов, которые нужно знать по этому поводу.

Так получить отсрочку могут мужчины, на содержании которых находятся дети от предыдущего брака жены. Но при определенных обстоятельствах. Также важно знать, подлежит ли мобилизации мужчина, в семье которого должен родиться третий ребенок. Нюансы объяснила юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян.

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Законодательная база

Согласно абзацу 4 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанных женщин и мужчин, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

Более того, юрист объясняет, что это не обязательно должны быть биологические дети. В случае, когда жена имеет детей от предыдущего брака, но их отец не платит алименты, или умершим или безвестно пропавшим.

"То есть значение имеет именно факт содержания детей", – подчеркнула Татьяна Козян.

Жена имеет третью беременность

Законодательство предусматривает демократическую процедуру отсрочки от призыва многодетного отца. Для этого достаточно подать соответствующее заявление и предоставить все подтверждающие документы.

Согласно статье 84 Семейного кодекса, супруга имеет право на воздержание от мужа во время беременности. В то же время, нерожденный ребенок не может быть на содержании отца или матери. А это значит, что беременность не может являться основанием для отсрочки.

"То есть получается, что именно беременная жена находится на содержании мужа, а не ребенок, который он вынашивает. Следовательно, если третий ребенок еще не родился, то это не является основанием для получения отсрочки от мобилизации", - добавила юрист.

К слову, в Верховной Раде есть ряд законопроектов, предлагающих расширить и сократить перечень граждан, имеющих право на отсрочку. Да, народные депутаты предлагают лишить права на отсрочку некоторых студентов, аспирантов и ассистентов-стажеров, старше 30 лет. Другие должностные лица добиваются, чтобы отсрочку от мобилизации предоставляли независимо от возраста мужчинам, получающим второе или третье образование по специальностям, которые МОН определит для восстановления страны.