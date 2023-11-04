Чи мобілізують чоловіка до ЗСУ, якщо у дружини третя вагітність: пояснення юриста

В Україні триває мобілізація, отримати відстрочку від призову може низка громадян, серед них і чоловіки, які виховують трьох дітей. Водночас є багато нюансів, які потрібно знати щодо цього.

Так, отримати відстрочку можуть чоловіки, на утриманні яких перебувають діти від попереднього шлюбу дружини. Але за певних обставин. Також важливо знати, чи підлягає мобілізації чоловік, у сім'ї якого має народитися третя дитина. Нюанси пояснила юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян.

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Законодавча база

Відповідно до абзацу 4 частини 1 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

Ба більше, юристка пояснює, що це не обов'язково мають бути біологічні діти. У випадку, коли дружина має дітей від попереднього шлюбу, але їхній батько не сплачує аліменти, або є померлим чи безвісно зниклим.

"Тобто значення має саме факт утримання дітей", – наголосила Тетяна Козян.

Дружина має третю вагітність

Законодавство передбачає демократичну процедура відстрочки від призову багатодітного батька. Для цього достатньо подати відповідну заяву та надати усі підтверджуючі документи.

Згідно зі статтею 84 Сімейного кодексу, дружина має право на утримання від чоловіка під час вагітності. Водночас ненароджена дитина не може бути на утриманні батька чи матері. А це означає, що вагітність не може бути підставою для відстрочки.

"Тобто виходить, що саме вагітна дружина перебуває на утриманні чоловіка, а не дитина яку вона виношує. Отже, якщо третя дитина ще не народилась, то це не є підставою для отримання відстрочки від мобілізації", – додала юристка.

До слова, у Верховній Раді є низка законопроєктів, які пропонують розширити та скоротити перелік громадян, які мають право на відстрочку. Так, народні депутати пропонують позбавити права на відстрочку деяких студентів, аспірантів та асистентів-стажерів, старших 30 років. Інші посадовці домагаються, щоб відстрочку від мобілізації надавали незалежно від віку чоловікам, які здобувають другу чи третю освіту за спеціальностями, які МОН визначить важливими для відбудови країни.