Тож, у деяких випадках військовий під час відпустки таки може виїхати за кордон. Як це зробити, розповіли юристи компанії MORIS Віталій Гуренко та Ростислав Соботник.

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Законодавча довідка. Відпустка військових під час воєнного стану регулюється законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей". Влітку Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9342, який збільшив тривалість такої відпустки на 20 днів.

Виїзд військового за кордон під час відпустки

Відразу зауважимо, що прямого дозволу на виїзд для військовослужбовців за кордон закон, за словами юристів, не передбачено. Втім, цей запит можуть розглянути в індивідуальному порядку.

Так, щоб отримати законну можливість виїхати з України, військовий має подати рапорт на відпустку, в якому надати підтвердження, що в нього є підстави для виїзду за кордон.

Зокрема, якщо його дружина і діти в іншій країні. Тоді військовий має подати свідоцтва про шлюб та народження дитини, а також документи, які доводять перебування родини за кордоном,

– пояснили фахівці.

Зазначають, що далі командир військової частини ухвалює рішення, чи дозволити таку відпустку.

Що далі: чи не буде проблем на кордоні

Юристи наголошують, що відповідне рішення має бути закріплено у відповідному наказі. Також можна використовувати відпускний квиток, де буде зазначено термін відпустки та дозвіл на виїзд за кордон.

Зауважте! Дозвіл командування не дає стовідсоткової гарантії, що прикордонники дозволять військовому виїхати з України.

Що може змінити ситуацію

У перспективі виїзд військового за кордон на час відпустки можуть врегулювати. Так, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №8090 від 30 вересня 2022 року, який пропонує юридично закріпити дозвіл на виїзд за кордон військовим, які "не менш ніж 90 днів брали участь у заходах забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави". А метою подорожі має бути відвідування рідних.