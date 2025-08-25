Россияне продолжают работать над усовершенствованием своих беспилотников. В воскресенье, 24 августа, стало известно, что на вражеском разведывательном дроне "Орлан" нашли так называемую камеру заднего вида.

Специалист в области военных радиотехнологий предположил, для чего она нужна. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Сергея "Флеша" Бескрестнова.

Смотрите также Нужно тысячи в день: что такое дроны-перехватчики и смогут ли закрыть небо от "Шахедов"

Что известно о модификации БпЛА "Орлан"?

По словам "Флеша", дополнительная камера может помогать российским операторам уклоняться от украинских дронов-перехватчиков.



Камера заднего вида с "Орлана" / Фото "Флеша"

Кроме того, военный отметил, что в Силах обороны Украины сейчас также ищут решение против вражеских зенитных БпЛА "Рубикона", что наносят все большие потери разведывательных беспилотников.

Что известно о "Рубиконе"? Центр беспилотных систем "Рубикон" – достаточно молодая структура, которая работает под руководством российского министра обороны Андрея Белоусова. Сыграла важную роль в уничтожении украинской логистики во время боевых действий в Курской области. Сейчас формирование получает приоритетное снабжение в средствах поражения. В частности, речь идет о широком перечне дронов, включая зенитные FPV. Его перебрасывают прежде всего на те направления, где важнейшим является задача по перерезанию логистики, речь идет о систематических ударах на расстоянии до 20 – 30 километров.

О какой еще модификации "Орлана" известно?

Напомним, это уже не первая зафиксированная модификация "Орлана". Недавно целью украинских защитников стал переоборудованный "Орлан-30", который нес под крыльями два FPV-дрона.

Соответствующее фото беспилотника-"матки" распространила в пятницу, 22 августа, 118-я отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВСУ.

Прежде всего это сделано для того, чтобы увеличить дальность их (FPV-дронов – 24 Канал) действия, не увеличивая и без того тяжелые аккумуляторы. Таким образом FPV-дрон включается с полной батареей уже почти над своей целью, благодаря чему сможет дольше ее преследовать и нести тяжелую боевую часть,

– объяснили аналитики Defense Express.

Российский "Орлан-30" с FPV-дронами / Фото 118 ОМБр

Применение различных разведывательных беспилотников как "маток" – не новинка. Подобное уже фиксировали как у украинской, так и у российской стороны. Однако теперь в этой роли впервые заметили "Орлан-30".