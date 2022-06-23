Парня, который жестоко убил павлина, взяли под стражу

18-летнего буковинца, жестоко убившего павлина, взяли под стражу на 60 дней без права внесения залога. Суд удовлетворил апелляционную жалобу Черновицкой окружной прокуратуры.

Суд отменил решение предыдущей инстанции

Парня подозревают в жестоком обращении с животными. Об этом говорится в сообщении Черновицкой прокуратуры.

Внимание На Буковине пьяный молодой человек жестоко убил павлина: друзья наблюдали и хохотали

Черновицкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Черновицкой окружной прокуратуры, отменил решение суда первой инстанции и избрал буковинцу, который с особой жестокостью наносил павлину телесные повреждения, меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней,

– говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, срок меры пресечения – 60 дней без альтернативы внесения залога.

Ранее Глыбокский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокуратура обещала обжаловать это решение в апелляционном суде.

Парень убил павлина ради развлечения

Инцидент произошел в селе Карапчив, что в Черновицкой области. Видео опубликовала организация ANIMAL HELPERS.

На видео можно увидеть, как очень пьяный молодой человек во время отдыха с друзьями схватил павлина за шею и изо всех сил начал бить его о землю.

Под громкие крики и смех друзей парень продолжал убивать птицу. В конце концов, он бросил уже неподвижного павлина. К сожалению, злоумышленника никто не остановил, скорее наоборот – друзья его ободряли.

Видео буквально всколыхнуло соцсети – украинцы возмущались жестокостью парня и требовали наказания за его действия.

Впоследствии правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 20-летний житель села Карапчив, работник автосервиса.

По украинскому законодательству, жестокое обращение с животными карается ограничением свободы сроком от 1 до 3 лет или от 2 до 3 лет в тюрьме.

Видео содержит сцены насилия, поэтому 24 канал его не будет публиковать. Однако этот ролик еще можно просмотреть, перейдя по ссылке.

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