В Мукачево полиция начала расследование из-за найденных на обочине трупов домашних животных
11 июля 2021 , 06:02Читати новину українською
Источник:полиция Закарпатской области
В Мукачево возле улицы Пряшевская неподалеку домов людей обнаружили трупы коров, коз и свиней. В полиции Закарпатья говорят, что мертвые домашние животные пролежали там не менее суток.
Трупы с места забрали работники специализированного предприятия. Правоохранители начали проверку, чтобы выявить лиц, вероятно причастных к правонарушению.
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Тела животных нашли в Мукачево: что об этом известно
- На улице Пряшевской в Мукачево неизвестные прямо посреди дороги выбросили трупы домашних животных. Они пролежали у домов людей более суток
- Работники полиции 10 июля зафиксировали правонарушение благодаря публикации в интернете, после чего выехали на место и начали проверку
- Тела коров, коз, свиней и других животных с места инцидента вывезли работники специализированного предприятия. Тем временем полиция пытается установить лиц, причастных к правонарушению.
Тела домашних животных нашли в Мукачево / Фото mukachevo.net
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