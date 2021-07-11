У Мукачеві поліція почала розслідування через знайдені на узбіччі трупи свійських тварин
11 липня 2021 , 05:59Читать новость на русском
Джерело:поліція Закарпатської області
У Мукачеві біля вулиці Пряшівська неподалік людських помешкань виявили трупи корів, кіз та свиней. У поліції Закарпаття кажуть, що мертві свійські тварини пролежали там щонайменше добу.
Трупи з місця забрали працівники спеціалізованого підприємства. Правоохоронці ж почали перевірку, аби виявити осіб, ймовірно причетних до правопорушення.
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Тіла тварин знайшли у Мукачеві: що про це відомо
- На вулиці Пряшівській у Мукачеві невідомі особи просто посеред дороги викинули трупи свійських тварин. Вони пролежали біля людських помешкань понад добу.
- Працівники поліції 10 липня зафіксували правопорушення завдяки публікації в інтернеті, після чого виїхали на місце та почали перевірку.
- Тіла корів, кіз, свиней та інших тварин із місця інциденту вивезли працівники спеціалізованого підприємства. Тим часом поліція намагається встановити осіб, причетних до правопорушення.
Тіла свійських тварин знайшли у Мукачеві / Фото mukachevo.net
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