Про це розповів морський біолог з Університету Британської Колумбії Крістофер Харлі. Молюски, равлики, морські зірки та мідії просто зварились у гарячій воді.

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Морські тварини загинули від аномальної спеки

Екологічна катастрофа сталась у районі Ванкувері. За його словами, "берег хрумтів", бо один із пляжів цілком вкрився порожніми раковинами мідії. Уздовж цього берега зафіксували аномальну температуру – понад 50 градусів за Цельсієм.



У Канаді трапилась екокатастрофа / Фото Крістофера Харлі

Крім того, як розповів науковець, загинули також риби й устриці. Ця катастрофа вплине на якість води, адже мідії та молюски фільтрували воду та створювали придатні для життя умови для інших видів морських тварин.

Прогнози морського біолога

За прогнозами Харлі, мідії відновляться протягом 2 років. Однак інші види, зокрема й морські зірки, відновлюватимуться довше.

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