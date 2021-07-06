Це максимальний показник з 1914 року. Загалом цього літа температурні рекорди б'ють усі країни Північної Європи. У деяких регіонах навіть зафіксували +34 градуси.

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За даними Національного метеорологічного інституту Фінляндії та декількох інститутів Швеції та Норвегії, у червні 2021 року вдалося зафіксувати температуру, найвищу з 1844 року.

Окрім того, синоптики прогнозують, що у найближчі місяці ситуація тільки ускладниться. Світ переживає кліматичну кризу. Зокрема, вона спричинила низку лих на європейському і північноамериканському континентах.

Зауважте! Лапландія – батьківщина Санти Клауса. Він мешкає там у містечку Рованіємі. За легендою, Санта залишає свою оселю у час Різдва, щоб роздати дітям подарунки.

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