Це максимальний показник з 1914 року. Загалом цього літа температурні рекорди б'ють усі країни Північної Європи. У деяких регіонах навіть зафіксували +34 градуси.
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За даними Національного метеорологічного інституту Фінляндії та декількох інститутів Швеції та Норвегії, у червні 2021 року вдалося зафіксувати температуру, найвищу з 1844 року.
Окрім того, синоптики прогнозують, що у найближчі місяці ситуація тільки ускладниться. Світ переживає кліматичну кризу. Зокрема, вона спричинила низку лих на європейському і північноамериканському континентах.
Спека у світі: останні новини
- Упродовж останніх тижнів від спеки потерпає Фінляндія. Люди навіть подумали, що у місті Оулу вдалося зафіксувати температурний рекорд, однак згодом з'ясувалося, що це була курйозна помилка.
- Також в ООН визнали, що Антартида встановила новий температурний рекорд. Там зафіксували 18,3 градуса вище нуля.
- В епіцентрі спеки опинилася Канада. Там температура повітря прогрілася до +50 градусів. Жертвами аномального потепління вже стали близько 500 людей.