Фінляндію також не оминула спека, яка у червні – липні накрила світ. В епіцентрі температурного рекорду опинилася північ країни.

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Спершу на території Оулу зафіксували +33,1 градуса. Однак синоптики встановили, що загалом температура у місті у цей день не перевищувала +30 градусів.

Коли зафіксували рекорд, термометр відреагував не на природне явище, а на гарячий повітряний потік від турбін літака, який злітав.

Водночас надії на температурний рекорд місто ще не втратило. Фахівці прогнозують, що найближчими днями у Фінляндії температура повітря лише зростатиме.

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