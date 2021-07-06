Финляндию также не обошла жара, которая в июне – июле накрыла мир. В эпицентре температурного рекорда оказался север страны.
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Сначала на территории Оулу зафиксировали +33,1 градуса. Однако синоптики установили, что в целом температура в городе в этот день не превышала +30 градусов.
Когда зафиксировали рекорд, термометр отреагировал не на природное явление, а на горячий воздушный поток от турбин взлетающего самолета.
В то же время надежды на температурный рекорд город еще не потерял. Специалисты прогнозируют, что в ближайшие дни в Финляндии температура воздуха будет только расти.
Рекорды жары в мире: последние новости
- В конце июня 2021 года аномальная жара накрыла Канаду. Температура воздуха там поднялась до +50 градусов. Люди не выдерживают таких рекордов жары. За это время умерли почти 500 человек.
- Кроме того, ООН признала новый температурный рекорд в Антарктиде. Там зафиксировали 18,3 градуса выше нуля. Специалисты утверждают, что новый температурный рекорд соответствует изменениям климата, которые сейчас фиксируют.