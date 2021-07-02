Позначка на термометрі досягла критичної точки – 50 градусів за Цельсієм. Такого там не пам'ятають майже століття.

До теми Аномальна спека в Канаді призвела до смерті майже 500 людей

Витримати природну аномалію можуть не всі. Поліція Канади звітує про значний ріст рівня смертності. За час, поки триває спека, вже загинуло майже пів тисячі людей.

486 смертей, які зараз є, це на 195% більше, ніж приблизно 165 смертельних випадків, що зазвичай були в провінції впродовж 5 днів. Ми підозрюємо, що численні смерті пов'язані зі спекою,

– відзначила головна коронерка Британської Колумбії Ліза Лепоінт.

Пече так, що підсмажується яєчня на пательні просто неба, під сонячними променями. А желейні цукерки плавляться на сонці за секунду.

На нестерпну спеку жаліються і люди. Адже лише у Ванкувері вже побили 3 температурні рекорди. Через таку аномалію пішли на канікули державні установи, зокрема школи та дитсадки.

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Через спеку зріс і попит на кондиціонери. Відтак у торговельних мережах вже дефіцит цих пристроїв. Тож ті, хто не встиг придбати його, вимушені рятуватись у прохолоді кондиціонера власного автомобіля.

Кліматичні зміни і утворення "теплового куполу"

Чи довго так триватиме – метеорологи не прогнозують. Натомість пов'язують цю тенденцію з кліматичними змінами – коли утворюється "тепловий купол" і посилюється тиск теплого повітря зверху.

"Температура, яку зафіксували цього тижня в Канаді, є безпрецедентною. Втрачені життя, є ризик виникнення лісових пожеж вкрай небезпечного рівня. Зважаючи на ситуацію, ми розуміємо, що подібна спека не буде останньою", – зауважив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Як люди борються зі спекою

Місцева влада встановлює на вулицях тимчасові фонтани та поливальні системи. Також відчиняють так звані "центри охолодження" – порожні міські приміщення з кондиціонерами, де люди можуть просто полежати на тонких матрацах.



Аномальна спека в Канаді / Фото CNN

Аномальна спека – це виклик не лише для людей, але й тварин. За словами фермерів, особливо важко свійським. "Свині не потіють. Тому нам потрібно все зробити, щоб у них було багато багнюки як натуральний сонцезахисний крем", – поділилася фермерка Джессіка Фасолі.

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Диким тваринам пощастило більше. Вони, на відміну від свійських, можуть вільно пересуватись вулицями, а відтак самостійно знаходять, де сховатись від спеки. І часто – це будинки людей.