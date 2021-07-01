До останнього масштабна пожежа підступила вже на 23 кілометри. Вперше пожежі почали фіксувати у вівторок, 29 червня, зранку. А вже до кінця доби полум'я охопило 5000 гектарів.

Нагадаємо Аномальна спека у Канаді: стовпчики термометра піднялись до рекордних +46 градусів

Спека і пожежі в Канаді: що відбувається

В окрузі Томпсон-Нікола взагалі оголосили надзвичайний стан через пожежу, яка запалала буквально у годині їзди від Камлупса. Усім місцевим мешканцям влада рекомендувала зібрати необхідні речі й виїхати.

Відгук, утім, був не надто активним. Тож правоохоронці ходили по будинках, щоб особисто переконувати людей поїхати геть.

ходили по будинках, щоб особисто переконувати людей І це попри те, що стовб диму місцеві вже могли бачити у вікно.

Тим часом про евакуацію оголосили ще в чотирьох районах.



Пожежа в Канаді – стовб диму люди бачать із вікон / Фото з твітера B.C. Wildfire Service

Тим часом в Україні Київ припекло: у столиці одразу 5 температурних рекордів

Що відомо про причини пожежі

Припускають, винні люди, але це питання ще вивчатиме слідство. Однак доконаний факт, що пожежі почалися на тлі рекордної аномальної спеки, яка атакувала Канаду наприкінці сухого червня.

Наприклад, в тому ж Літтоні температура сягала 49,6 градуса вище нуля.

вище нуля. У жодному з районів, де фіксували пожежі, температура вдень не була нижчою за 45 градусів.

Місцеві рятувальники таку ситуацію називають безпрецендентною.

Важливо: як пише BBC, тільки в районі Ванкувера поліція зафіксувала понад 130 випадків раптової смерті. Більшість померлих – літні люди, які мали проблеми зі здоров'ям, на які могла вплинути саме моторошна спека.

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