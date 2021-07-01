К последнему масштабный пожар подступил уже на 23 километра. Впервые пожары начали фиксировать во вторник, 29 июня, утром. А уже к концу суток пламя охватило 5000 гектаров.

Напомним Аномальная жара в Канаде: столбики термометра поднялись к рекордным +46 градусам

Жара и пожары в Канаде: что происходит

В округе Томпсон-Никола вообще объявили чрезвычайное положение из-за пожара, который загорелся буквально в часе езды от Камлупса. Всем местным жителям власти рекомендовали собрать необходимые вещи и уехать.

Отзыв, впрочем, был не слишком активным. Поэтому правоохранители ходили по домам, чтобы лично убеждать людей у ехать прочь.

И это несмотря на то, что столб дыма местные уже могли видеть в окно.

Тем временем об эвакуации объявили еще в четырех районах.



Пожар в Канаде – столб дыма люди видят из окон / Фото с твиттера B.C. Wildfire Service

Между тем в Украине Киев припекло: в столице сразу 5 температурных рекордов

Что известно о причинах пожара

Предполагают, виноваты люди, но этот вопрос еще будет изучать следствие. Однако очевидный факт, что пожары начались на фоне рекордной аномальной жары, которая атаковала Канаду в конце сухого июня.

Например, в том же Литтоне температура достигала 49,6 градуса выше нуля.

Ни в одном из районов, где фиксировали пожары, температура днем ​​не была ниже 45 градусов.

Местные спасатели такую ситуацию называют беспрецедентной.

Важно : как пишет BBC , только в районе Ванкувера полиция зафиксировала более 130 случаев внезапной смерти. Большинство умерших – пожилые люди, имевшие проблемы со здоровьем, на которые могла повлиять именно жуткая жара.