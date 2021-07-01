К последнему масштабный пожар подступил уже на 23 километра. Впервые пожары начали фиксировать во вторник, 29 июня, утром. А уже к концу суток пламя охватило 5000 гектаров.
Напомним Аномальная жара в Канаде: столбики термометра поднялись к рекордным +46 градусам
Жара и пожары в Канаде: что происходит
В округе Томпсон-Никола вообще объявили чрезвычайное положение из-за пожара, который загорелся буквально в часе езды от Камлупса. Всем местным жителям власти рекомендовали собрать необходимые вещи и уехать.
- Отзыв, впрочем, был не слишком активным. Поэтому правоохранители ходили по домам, чтобы лично убеждать людей уехать прочь.
- И это несмотря на то, что столб дыма местные уже могли видеть в окно.
Тем временем об эвакуации объявили еще в четырех районах.
Пожар в Канаде – столб дыма люди видят из окон / Фото с твиттера B.C. Wildfire Service
Между тем в Украине Киев припекло: в столице сразу 5 температурных рекордов
Что известно о причинах пожара
Предполагают, виноваты люди, но этот вопрос еще будет изучать следствие. Однако очевидный факт, что пожары начались на фоне рекордной аномальной жары, которая атаковала Канаду в конце сухого июня.
- Например, в том же Литтоне температура достигала 49,6 градуса выше нуля.
- Ни в одном из районов, где фиксировали пожары, температура днем не была ниже 45 градусов.
Местные спасатели такую ситуацию называют беспрецедентной.
К теме В Канаде сгорели церкви, возле которых нашли массовые захоронения учеников католических школ