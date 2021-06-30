У цих школах навчались діти корінного населення. Правоохоронці вважають, пожежі можуть бути невипадковими.

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Церкви горіли майже водночас

Першими згоріли 2 церкви 26 червня у Британській Колумбії. Обидві пожежі стались вранці. Коли вогнеборці приїхали на місце, від будівель вже мало що лишилось.

А 21 червня вночі згоріли ще 2 храми у резервації – Церква Святого Серця та Церква Святого Григорія.

На місці однієї з пожеж знайшли рідину для розпалювання

У пожежній частині повідомили, що на місці однієї з пожеж знайшли сліди рідини для розпалювання. Впевнений, що це – не випадковість і священник Церкви Святого Григорія. Проте він наголосив, що не думає, що це зробили саме корінні жителі.

Що кажуть у резервації? Жителі запевнили, що підтримують розслідування і дуже засмучені тим, що сталось. У церквах проводили служби, для тих хто потребував затишку.

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