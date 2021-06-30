У цих школах навчались діти корінного населення. Правоохоронці вважають, пожежі можуть бути невипадковими.
Церкви горіли майже водночас
Першими згоріли 2 церкви 26 червня у Британській Колумбії. Обидві пожежі стались вранці. Коли вогнеборці приїхали на місце, від будівель вже мало що лишилось.
А 21 червня вночі згоріли ще 2 храми у резервації – Церква Святого Серця та Церква Святого Григорія.
На місці однієї з пожеж знайшли рідину для розпалювання
У пожежній частині повідомили, що на місці однієї з пожеж знайшли сліди рідини для розпалювання. Впевнений, що це – не випадковість і священник Церкви Святого Григорія. Проте він наголосив, що не думає, що це зробили саме корінні жителі.
Що кажуть у резервації?Жителі запевнили, що підтримують розслідування і дуже засмучені тим, що сталось. У церквах проводили служби, для тих хто потребував затишку.
Коротко про масові поховання буля церков
- Спільнота корінного населення Канади Cowessess First Nation виявила у провінції Саскачеван масове поховання на колишній території католицької школи.
- Тут навчались представники корінного населення.
- Знайшли 751 могилу.
- За місяць до того схожу могилу виявили у Британській Колумбії – з останками 215 дітей.
- Ці смерті не були задокументовані адміністраціями шкіл.
- Навчальні заклади працювали ще з 1890-х років і мали на меті асимілювати корінне населення.
- Багато випускників розповідали про жорстоке ставлення.