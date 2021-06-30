В этих школах учились дети коренного населения. Правоохранители считают, пожары могут быть неслучайными.

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Церкви горели почти одновременно

Первыми сгорели 2 церкви 26 июня в Британской Колумбии. Оба пожара произошли утром. Когда пожарные приехали на место, от зданий уже мало что осталось.

А 21 июня ночью сгорели еще 2 храма в резервации – Церковь Святого Сердца и Церковь Святого Григория.

На месте одного из пожаров нашли жидкость для разжигания

В пожарной части сообщили, что на месте одного из пожаров нашли следы жидкости для розжига. Уверен, что это – не случайность и священник Церкви Святого Григория. Однако он отметил, что не думает, что это сделали именно коренные жители.

Что говорят в резервации? Жители заверили, что поддерживают расследование и очень расстроены тем, что произошло. В церквях проводили службы, для тех кто нуждался в уюте.

Коротко о массовых захоронениях возле церквей