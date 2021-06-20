Серед 44 житлових будинків, по яких пройшлось полум'я, майже половина були дерев'яними. Без даху над головою залишились більше ніж сотня осіб. Наразі вони тимчасово поселились у родичів та друзів.

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Одного з потерпілих евакуйовували авіацією

Більшість потерпілих отруїлись димом або отримали незначні опіки. Проте, як повідомили медики, їхньому здоров'ю та життю нічого не загрожує. У важкому стані лише один житель села – він впав з даху та пошкодив хребет, отож його евакуйовували авіацією.

30 років тут не було такої пожежі. Ми точно не залишимо потерпілих. Ми зробимо все, щоб оцінити втрати за дуже короткий час. Відповідні експерти вже є на місці,

– заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький.

З пожежею боролись 400 рятувальників

На місці події досі працюють вогнеборці, їх близько 4 сотень. Їм допомагають у ліквідації лиха військові.

Зверніть увагу! Районна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі. Експерти уже оглядають зруйновані полум'ям будівлі.

Дивіться фото з Нової Бяли / Фото з польських ЗМІ:

Дивіться відео з місця пожежі: