Інцидент трапився пізно ввечері 18 червня, перед опівніччю. На місце одразу прибули екстрені служби, пожежники гасили полум'я.
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Голова громадської організації "Об'єднання ромів Ужгорода" Мирослава Горвата підтвердив Суспільному інформацію про пожежу. За його словами, жертв чи постраждалих немає.
Представник ромської спільноти в Ужгороді Віктор Човка уточнив, що вогонь вже погасили. Згоріли 7 маленьких будинків у поселенні.
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За словами місцевих мешканців, пожежа могла трапитися через те, що один із ромів підпалив свою хату. Наразі це все, що відомо про інцидент.
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