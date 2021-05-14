Перед входом у будівлю Закарпатської ОДА 14 травня загорівся автомобіль. Відомо, що його підпалив сам власник.

Деталі інциденту в Ужгороді

Подія трапилася на площі Народній. Правоохоронці вже встановили особу зловмисника. Про це 24 каналу розповіли у поліції Закарпаття.

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На місці події працювали правоохоронці. Наразі вони вживають першочергові заходи. Слідчі поліції проводять допит зловмисника,

– заявила речниця поліції Закарпаття Анна Дан.

Більше деталей правоохоронці пообіцяли розповісти після допиту затриманого.

Водночас за даними журналіста Віталія Глагола, автомобіль нібито належав Івану Дацку, який називає себе представником "закарпатських русинів".

"Він сам підпалив свій автомобіль на "євробляхах" прямо під входом в адмінбудівлю. Чоловік переконує – автомобіль загорівся від поганої енергетики", – розповів Глагола.

Пожежу погасили охоронці ОДА.

До речі, на фото видно, що на автомобілі є напис "Русини были, суть, ай будуть!", на футболці чоловіка – "Тут живуть русины".

Видання "Закарпаття онлайн" пише, що Дацко – відомий на Закарпатті провокатор. Він запам'ятався місцевим мешканцям тим, що встановив намет під будівлею ОДА і час від часу організовував пікети щодо тарифів.

У грудні 2016 року СБУ оголосила чоловікові офіційне застереження про кримінальну відповідальність за посягання на територіальну цілісність України. Все тому, що Дацко поруч із Державним прапором України на будівлі ОДА вивісив "русинський триколор".