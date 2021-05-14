Перед входом в здание Закарпатской ОГА 14 мая загорелся автомобиль. Известно, что его поджег сам владелец.

Детали инцидента в Ужгороде

Происшествие случилось на площади Народной. Правоохранители уже установили личность злоумышленника. Об этом 24 канала рассказали в полиции Закарпатья.

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На месте происшествия работали правоохранители. Сейчас они принимают первоочередные меры. Следователи полиции проводят допрос злоумышленника,

– заявила пресс-секретарь полиции Закарпатья Анна Дан.

Больше деталей правоохранители пообещали рассказать после допроса задержанного.

В то же время по данным журналиста Виталия Глагола, автомобиль якобы принадлежал Ивану Дацко, который называет себя представителем "закарпатских русинов".

"Он сам поджег свой автомобиль на "евробляхах" прямо у входа в админздание. Мужчина уверяет – автомобиль загорелся от плохой энергетики", – рассказал Глагола.

Пожар потушили охранники ОГА.

Кстати, на фото видно, что на автомобилб нанесена надпись "Русины были, суть, ай будут!", На футболке мужчины – "Здесь живут русины".

Издание "Закарпатье онлайн" пишет, что Дацко – известный на Закарпатье провокатор. Он запомнился местным жителям тем, что установил палатку под зданием ОГА и время от времени организовывал пикеты против тарифов.

В декабре 2016 года СБУ объявила мужчине официальное предостережение об уголовной ответственности за посягательство на территориальную целостность Украины. Все потому, что Дацко рядом с Государственным флагом Украины на здании ОГА вывесил "русинский триколор".