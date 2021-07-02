Зафіксували температурний рекорд ще 6 лютого 2020 року на станції Есперанса, що належить Аргентині. Лише у звіті від 1 липня показники офіційно підтвердила ООН.

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Тепловий рекорд в Антарктиді

Офіційний рекорд, який визнала ООН – 18,3 градуса вище нуля за Цельсієм. Однак ВМО відхилила ще більш високу температуру – 20, 75 градуса, про яку повідомляли 9 лютого 2020 року. Таку позначку зафіксували на автоматизованій станції спостереження за вічною мерзлотою, що належить Бразилії.

Антарктичний півострів (північно-західна околиця біля Південної Америки) є одним із регіонів, де найбільш швидко теплішає. Це майже 3 градуси за останні 50 років. Новий температурний рекорд відповідає змінам клімату, які ми спостерігаємо,

– сказав секретар ВМО професор Петтері Таалас.

Попередній температурний рекорд – 17,5°C. Його було зафіксовано у 2015 році. Рекорд для антарктичного регіону (весь лід/земля) становить 19,8 градуса вище нуля. Його спостерегли на острові Синьї у січні 1982 року.

Важливо! Нещодавно науковці побували у ґрунтовній експедиції в Арктиці. Після досліджень вони ствердили, що глобальне потепління стало незворотним. Зміни, які зафіксувала місія, можуть спричинити катастрофічні наслідки.