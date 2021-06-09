Цей показник є на 1,82 частини на мільйон вищим, аніж в травні 2020 року. Окрім того, показник середнього рівня наразі є на 50% вищим, ніж стабільний доіндустріальний рівень, який становив 280 частин на мільйон.

Зауважте Арктичний лід зникає вдвічі швидше, ніж прогнозували вчені

Свого піку рівень вуглекислого газу досягає щороку у травні. Це відбувається напередодні цвітіння рослин у Північній півкулі. Вони поглинають частину цього вуглекислого газу. Водночас, за словами вчених, такий бонус від природи є тимчасовим.

З плином часу викиди вуглекислого газу від спалювання вугілля, нафти та природного газу для транспорту і електроенергії суттєво перевищують те, що можуть поглинати рослини. Як наслідок, викидів парникових газів повсякчас встановлює нові рекорди.

Актуально Найбільший у світі: від Антарктиди відколовся айсберг рекордного розміру

Деталі від кліматолога

Рекордним також є середні темпи зростання за 10 років. Кліматолог NOAA Пітер Тансааразі заявив, що вони досягають 2,4 частини на мільйон.

До показника 80 частин на мільйон кількість вуглекислого газу збільшилася, коли Земля пережила останній льодовиковий період. Для цього системі планети знадобилося 6 тисяч років. Водночас упродовж 1979 – 2021 років викиди вуглекислого газу збільшилися на таку ж величину.

Зауважте! В Арктиці зафіксували рекордне потепління. Зокрема, температура повітря поблизу полярного кола на північному заході Росії наближається до 30 градусів.