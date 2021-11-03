Мужчина, разыскиваемый за изнасилование односельчан, напал на полицейского в Одесской области

Полицейские задержали 43-летнего одессита, который изнасиловал свою 79-летнюю соседку. К тому же мужчина во время задержания набросился на полицейских и избил одного из них. Правоохранителя с черепно-мозговой травмой госпитализировали.

Как выяснилось, злоумышленник планировал сбежать в другую страну. К тому же это не первое преступление, которое он мог совершить.

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Набросился на полицейского

В октябре злоумышленник зашел в дом 79-летней соседки, воспользовавшись тем, что она не закрыла дом. Одессит применил силу и изнасиловал ее.

После содеянного мужчина начал скрываться. Разыскали беглеца в доме знакомых. Как выяснилось, он собирался сбежать в соседнее государство. В "Думской" сообщают, что он планировал пересечь границу с Приднестровским регионом Республики Молдова.

Когда полицейские задерживали мужчину, он набросился на них и избил одного из правоохранителей. Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.



Задержали 43-летнего одессита, который изнасиловал соседку / Фото Нацполиции

Что грозит злоумышленнику

Известно, что в феврале одессита привлекали к ответственности за сексуальное насилие над двумя односельчанками. В тот раз ему удалось избежать наказания, потому что на судебном заседании потерпевшие отказались от частного обвинения.

На этот раз мужчине придется понести ответственность и за изнасилование, и за насилие в отношении полицейского.

Фигуранту уже объявили подозрение по двум статьям и досудебное расследование продолжается. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями этих статей, – 5 лет лишения свободы.

Сейчас правонарушитель в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.