Чоловік, якого розшукували за зґвалтування односельців, напав на поліцейського на Одещині

Поліцейські затримали 43-річного одесита, який зґвалтував свою 79-річну сусідку. До того ж чоловік під час затримання накинувся на поліцейських і побив одного з них. Правоохоронця з черепно-мозковою травмою госпіталізували.

Як з'ясувалося, зловмисник планував втекти в іншу країну. До того ж це не перший злочин, який він міг вчинити.

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Накинувся на поліцейського

У жовтні зловмисник зайшов до дому 79-річної сусідки, скориставшись тим, що вона не зачинила будинок. Одесит застосував силу і зґвалтував її.

Після скоєного чоловік почав переховуватися. Розшукали втікача в будинку знайомих. Як з'ясувалося, він збирався втекти до сусідньої держави. У "Думській" повідомляють, що він планував перетнути кордон із Придністровським регіоном Республіки Молдова.

Коли поліцейські затримували чоловіка, він накинувся на них і побив одного з правоохоронців. Потерпілого госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку.



Затримали 43-річного одесита, який зґвалтував сусідку / Фото Нацполіції

Що загрожує зловмисникові

Відомо, що в лютому одесита притягували до відповідальності за сексуальне насильство над двома односельчанками. Того разу йому вдалося уникнути покарання, бо на судовому засіданні потерпілі відмовилися від приватного обвинувачення.

Цього разу чоловіку доведеться понести відповідальність і за зґвалтування, і за насильство щодо поліцейського.

Фігуранту вже оголосили підозру за двома статтями й досудове розслідування триває. Максимальне покарання, передбачене санкціями цих статей, – 5 років позбавлення волі.

Наразі правопорушник в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.