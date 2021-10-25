Про злочин правоохоронці дізналися від самої потерпілої. Жінка повідомила, що невідомий силою відтягнув її у безлюдне місце, де й зґвалтував.
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За кілька днів після цього зловмисника затримали.
Вже сидів за сексуальні злочини
- Злочин стався 7 вересня 2019 року близько 3:00 ночі. Чоловік підстерігав дівчинку біля магазину, куди вона зайшла.
- Нападник ударив потерпілу по голові, після чого відтягнув до скверу, де й зґвалтував.
- Після злочину чоловік пішов до магазину, купив там продукти та пішов.
- 11 вересня зловмисника затримали. Ним виявився уродженець Єревану.
Під час довудового розслідування правоохоронці встановили, що чоловік вже неодноразово вчиняв подібні злочини. Під час розгляду кримінального провадження судді визнали його винним та у черговий раз відправили до тюрми на 7,5 років.
Вирок ще не вступив у законну силу, але до цього моменту злочинець перебуватиме під вартою.