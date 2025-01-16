Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС. Нещодавно на Русанівці також сталася ДТП – там автівка влетіла у МАФ.

Дивіться також В Україні змінили правила дій при ДТП: коли можна не викликати поліцію

Що відомо про ДТП у Києві 15 січня

Дорожньо-транспортна пригода сталася у Святошинському районі, а саме на Житомирському шосе. Рятувальникам повідомили про подію о 20:29.

Зіткнулися два легкові автомобілі BMW та Ford, внаслідок чого загинуло двоє людей. Водій та пасажирка автомобіля Ford отримали травми, не сумісні з життям. Причину аварії встановлять правоохоронці.

На фото, оприлюднених рятувальниками, видно, що автівки потрощені.

Страшна аварія у Києві 15 січня / Фото ДСНС

Рятувальники деблокували тіло жінки за допомогою електроінструменту та змили пальне з проїжджої частини.

Місцеві телеграм-канали додали, що ДТП відбулася на виїзді з Києва – там, де поворот на ЖК "Чайка".