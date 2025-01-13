Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповіла речниця поліції у Дніпровському районі Києва Анна Курило.

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Які деталі ДТП на Русанівці в Києві

Анна Курило розповіла, що було попередньо встановлено, що водій автомобіля перебував у стані алкогольного спʼяніння. Він не впорався з керуванням та влетів у МАФ.

Людей на місці події не було. Приїхала швидка, але чоловік відмовився від госпіталізації,

– зазначила речниця.

Правоохоронниця наголосила, що зараз справою займається патрульна служба поліції.



ДТП на Русанівці у Києві 13 січня / Фото з місцевих телеграм-каналів

На самого водія протоколи за статтями про порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів чи іншого майна та про керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного.

Санкція статей передбачає штрафи або ж позбавлення права керування транспортники засобами на один рік.

Журналісти телеканалу "Київ" також розповіли, що зоомагазин, який постраждав найбільше внаслідок ДТП, виїхав на час виконання ремонту МАФу. А от кіоску завдані збитки водій компенсував, зазначає його працівник.