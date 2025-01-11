Серед постраждалих – 4-річний хлопчик. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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У Києві сталася смертельна ДТП

Близько 18:30 у Голосіївському районі столиці зіткнулися мінівен Hyundai та автобус Mercedes. Як повідомили у поліції, 68-річний чоловік автомобіля, рухаючись по Столичному шосе, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автобусом.

Унаслідок лобового зіткнення водій Hyundai та пасажирка загинули на місці ДТП. Зіткнення було настільки сильним, що деблокувати загиблих довелося за допомогою гідравлічних інструментів. У салоні автівки також був 4-річний хлопчик. Унаслідок зіткнення він отримав різні тілесні ушкодження та був госпіталізований.

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Відомо, що в автобусі перебувало 7 пасажирів – серед них є постраждалі. Так, до лікарні госпіталізували 3 осіб, серед яких – 6-річна дитина. Наразі жодних деталей про стан постраждалих не повідомляли.

Загалом, унаслідок аварії постраждали 4 осіб, серед яких двоє дітей. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Раніше у Києві на Видубичах вантажівка протаранила паркан і впала з мосту. У ДСНС повідомили, що водієві стало зле, він не впорався з керуванням і протаранив паркан. На щастя, чоловік не отримав серйозних травм.