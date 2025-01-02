2 січня у мережі написали про те, що на Видубичах вантажний автомобіль протаранив паркан і впав із мосту. У коментарі 24 Каналу пресслужба столичної поліції підтвердила цю інформацію.

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Що відомо

Там зазначили, що попередньо, водій не впорався з керуванням. Сам кермувальник живий, йому надають медичну допомогу.

У ЗМІ уточнюють, що внаслідок інциденту пошкоджена частина мосту та паркан. На місці працюють працівники поліції та ДСНС. Нині там ускладнений рух транспорту, проте не перекритий.

Вантажівка вилетіла з мосту / Фото Київ24

Нагадаємо, що рейсовий автобус сполученням Мукачево – Барбово, який прямував за маршрутом, в якийсь момент з’їхав з дороги в кювет та перекинувся догори колесами.