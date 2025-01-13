Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказала пресс-секретарь полиции в Днепровском районе Киева Анна Курило.

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Какие детали ДТП на Русановке в Киеве

Анна Курило рассказала, что было предварительно установлено, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и влетел в МАФ.

Людей на месте происшествия не было. Приехала скорая, но мужчина отказался от госпитализации,

– отметила пресс-секретарь.

Правоохранитель отметила, что сейчас делом занимается патрульная служба полиции.



ДТП на Русановке в Киеве 13 января / Фото из местных телеграм-каналов

На самого водителя протоколы по статьям о нарушении правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств или другого имущества и об управлении транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного.

Санкция статей предусматривает штрафы или лишение права управления транспортники средствами на один год.

Журналисты телеканала "Киев" также рассказали, что зоомагазин, который пострадал больше всего в результате ДТП, выехал на время выполнения ремонта МАФа. А вот киоску нанесенный ущерб водитель компенсировал, отмечает его работник.