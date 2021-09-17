Мужчина улыбался на камеру: пассажиры самолета занялись сексом прямо на борту

17 сентября 2021 , 22:22
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Источник:

Daily Star

На борту самолета Ryanair пара занялась сексом на глазах у других пассажиров во время полета. Однако влюбленным решили не мешать и позволили закончить начатое.

Один из путешественников снял весь пикантный процесс на видео. Впоследствии ролик обнародовали в социальных сетях.

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Пара занялась сексом в самолете

  • На снятых кадрах видно, как мужчина сидит с напитком в руках и улыбается.
  • В это же время его соседка активно качает головой у промежности пассажира.
  • Когда женщина оторвалась от занятия, то пара начала страстно целоваться.

Очевидно, экипаж не вмешивался в процесс – влюбленным позволили закончить начатое.

Обратите внимание! Согласно публичными правилам авиакомпании, пассажиров, нарушающих общественный порядок, могут принудительно высадить из самолета.

Пассажиры самолета занялись сексом прямо на борту: смотрите видео

Автор: Олег Васьків