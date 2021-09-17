Мужчина улыбался на камеру: пассажиры самолета занялись сексом прямо на борту
17 сентября 2021 , 22:22Читати новину українською
Источник:Daily Star
На борту самолета Ryanair пара занялась сексом на глазах у других пассажиров во время полета. Однако влюбленным решили не мешать и позволили закончить начатое.
Один из путешественников снял весь пикантный процесс на видео. Впоследствии ролик обнародовали в социальных сетях.
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Пара занялась сексом в самолете
- На снятых кадрах видно, как мужчина сидит с напитком в руках и улыбается.
- В это же время его соседка активно качает головой у промежности пассажира.
- Когда женщина оторвалась от занятия, то пара начала страстно целоваться.
Очевидно, экипаж не вмешивался в процесс – влюбленным позволили закончить начатое.Обратите внимание! Согласно публичными правилам авиакомпании, пассажиров, нарушающих общественный порядок, могут принудительно высадить из самолета.
Пассажиры самолета занялись сексом прямо на борту: смотрите видео