Чоловік посміхався на камеру: пасажири літака зайнялися сексом просто на борту

17 вересня 2021 , 22:18
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Джерело:

Daily Star

На борту літака Ryanair пара зайнялася оральним сексом на очах в інших пасажирів під час польоту. Однак закоханим вирішили не заважати та дали змогу закінчити почате.

Один із мандрівників зняв увесь пікантний процес на відео. Згодом ролик оприлюднили у соцмережі.

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Пара зайнялася сексом у літаку

  • На знятих кадрах видно, як чоловік сидить з напоєм у руках і посміхається.
  • У цей же час його сусідка активно хитає головою біля промежини пасажира. 
  • Коли жінка відірвалася від заняття, то пара почала пристрасно цілуватися.

Вочевидь, екіпаж не втручався у процес – закоханим дали змогу закінчити почате.

Зверніть увагу! Згідно з публічними правилами авіакомпанії, пасажирів, які порушують громадський порядок, можуть примусово висадити з літака.

Пасажири літака зайнялися сексом просто на борту: дивіться відео

Автор: Олег Васьків