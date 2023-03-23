Марихуану под свитером услышал собачка: в Краковце задержали пенсионера с "багажем"

В Краковце задержан 68-летний пенсионер – пассажир рейсового автобуса. При себе мужчина имел незаконный багаж: полкилограмма марихуаны.

Инцидент произошел 22 марта. В Краковце задержали 68-летнего мужчину, который вез под свитером наркотики.

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В Западном региональном управлении ГНСУ рассказали, что в пункт пропуска "Краковец" прибыл рейсовый автобус "Киев – Свиноуйсьце". Он двигался в сторону Польши.

Проверка проходила без инцидентов, пока служебная собака не среагировала на 68-летнего мужчину – уроженца Кировоградской области. Его пригласили для дополнительной проверки.

Пограничники и работники таможни обнаружили два свертка с марихуаной. Их общий вес составляет около полукилограмма. Человек спрятал марихуану под свитером.

Полицейским сообщили об инциденте. Мужчина так и не попал в Польшу. Пока ему грозит ответственность за незаконное производство и перевозку наркотических средств.

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