Марихуану під светром почув песик: у Краківці затримали пенсіонера з "багажем"
Джерело:ZAXID.NET
У Краківці затримали 68-річного пенсіонера – пасажира рейсового автобусу. При собі чоловік мав незаконний багаж: пів кілограма марихуани.
Інцидент стався 22 березня. У Краківці затримали 68-річного чоловіка, який віз під светром наркотики.
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У Західному регіональному управлінні ДПСУ розповіли, що до пункту пропуску "Краківець" прибув рейсовий автобус "Київ – Свіноуйсьце". Він рухався у бік Польщі.
Перевірка відбувалася без інцидентів, аж доки службовий собака не зреагував на 68-річного чоловіка – уродженця Кіровоградської області. Його запросили для додаткової перевірки.
Прикордонники та працівники митниці виявили два пакунки з марихуаною. Їхня загальна вага становить приблизно пів кілограма. Чоловік заховав марихуану під светром.
Поліцейських повідомили про інцидент. Чоловік так і не потрапив до Польщі. Наразі йому загрожує відповідальність за незаконне виробництво та перевезення наркотичних засобів.
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