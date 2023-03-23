Марихуану під светром почув песик: у Краківці затримали пенсіонера з "багажем"

У Краківці затримали 68-річного пенсіонера – пасажира рейсового автобусу. При собі чоловік мав незаконний багаж: пів кілограма марихуани.

Інцидент стався 22 березня. У Краківці затримали 68-річного чоловіка, який віз під светром наркотики.

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У Західному регіональному управлінні ДПСУ розповіли, що до пункту пропуску "Краківець" прибув рейсовий автобус "Київ – Свіноуйсьце". Він рухався у бік Польщі.

Перевірка відбувалася без інцидентів, аж доки службовий собака не зреагував на 68-річного чоловіка – уродженця Кіровоградської області. Його запросили для додаткової перевірки.

Прикордонники та працівники митниці виявили два пакунки з марихуаною. Їхня загальна вага становить приблизно пів кілограма. Чоловік заховав марихуану під светром.

Поліцейських повідомили про інцидент. Чоловік так і не потрапив до Польщі. Наразі йому загрожує відповідальність за незаконне виробництво та перевезення наркотичних засобів.

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