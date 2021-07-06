Люди вспоминают убитого полицейскими Кирилла Тлявова под постом МВД: за это их банят

В конце мая 2019 года в Переяславе-Хмельницком полицейские смертельно ранили из огнестрельного оружия 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова. В соцсетях МВД Украины удаляют комментарии и банят пользователей, которые вспоминают об этой трагедии.

В министерстве рассказали, что 2-летний Богдан Униченко, которого весной правоохранители отыскали в Киевской области после того, как он потерялся, пришел на празднование Дня полиции. Однако журналисты отметили, что под этой заметкой исчезают комментарии граждан.

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Украинцы помнят Кирилла Тлявова

В соцсетях МВД Украины пользователи решили напомнить о 5-летнем Кирилле Тлявове, которого смертельно ранили из огнестрельного оружия.

К трагедии причастны четверо мужчин:

двое уже бывших сотрудников полиции;

несовершеннолетний сын одного из них;

их товарищ.

Полицейские находились вне службы в состоянии алкогольного опьянения и решили пострелять ради развлечения. Суды по этому делу идут до сих пор.

Украинцы помнят 5-летнего Кирилла Тлявова:

В МВД удаляют комментарии и банят

Представители СМИ обратили внимание, что в министерстве удаляют комментарии и банят пользователи, которые напоминают о трагедии в Переяславе-Хмельницком.



За 8 минут три комментарии о Кирилле Тлявове пропали / Скриншот НВ