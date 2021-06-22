Такое решение приняла коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда 22 июня. Сторона защиты обжаловала решение Переяславского районного суда от 7 июня 2021 года.
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Обвиняемому выбрали содержания под стражей на 2 месяца – до 7 августа 2021 года. Жалобу адвокатов оставили без удовлетворения.
В чем обвиняют Приходько:
- хулиганство;
- незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами;
- убийство по неосторожности.
Что известно о резонансном деле Кирилла Тлявова
- 31 мая 2019 года в Переяславе Киевской области 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова смертельно ранили из огнестрельного оружия.
- 5 ноября стало известно о 4 обвиняемых: инспекторе водной полиции Иване Приходько, полицейском Владимире Петровце, их друге Дмитрии Кривошеи и 17-летнем сыне Петровца Станиславе.
- По предварительной информации, они в нетрезвом состоянии стреляли по банкам и попали в мальчика.
- Под стражей содержатся только Приходько.