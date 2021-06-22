Такое решение приняла коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда 22 июня. Сторона защиты обжаловала решение Переяславского районного суда от 7 июня 2021 года.

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Обвиняемому выбрали содержания под стражей на 2 месяца – до 7 августа 2021 года. Жалобу адвокатов оставили без удовлетворения.

В чем обвиняют Приходько:

хулиганство;

незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами;

убийство по неосторожности.

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