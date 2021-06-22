Такое решение приняла коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда 22 июня. Сторона защиты обжаловала решение Переяславского районного суда от 7 июня 2021 года.

Ранее Венедиктова объяснила отсутствие приговоров в громких делах из Кагарлык и Переяслава

Обвиняемому выбрали содержания под стражей на 2 месяца – до 7 августа 2021 года. Жалобу адвокатов оставили без удовлетворения.

В чем обвиняют Приходько:

  • хулиганство;
  • незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами;
  • убийство по неосторожности.

Что известно о резонансном деле Кирилла Тлявова

  • 31 мая 2019 года в Переяславе Киевской области 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова смертельно ранили из огнестрельного оружия.
  • 5 ноября стало известно о 4 обвиняемых: инспекторе водной полиции Иване Приходько, полицейском Владимире Петровце, их друге Дмитрии Кривошеи и 17-летнем сыне Петровца Станиславе.
  • По предварительной информации, они в нетрезвом состоянии стреляли по банкам и попали в мальчика.
  • Под стражей содержатся только Приходько.