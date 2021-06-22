Таке рішення ухвалила колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду 22 червня. Сторона захисту оскаржувала рішення Переяславского міськрайонного суду від 7 червня 2021 року.

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Обвинуваченому обрали тримання під вартою на 2 місяці – до 7 серпня 2021 року. Скаргу адвокатів залишили без задоволення.

У чому звинувачують Приходька:

хуліганство;

незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами;

вбивство через необережність.

Що відомо про резонансну справу Кирила Тлявова