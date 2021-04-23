Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова прокоментувала справи про вбивство хлопчика в Переяславі й зґвалтування в поліцейському відділку Кагарлика. Відсутність вироків в обох справах вона пояснила всього трьома словами: Кримінально-процесуальний кодекс.

Відповідаючи на питання, чому в гучних справах, пов'язаних з працівниками поліції, Ірина Венедіктова підкреслила, що "все дуже просто – Кримінально-процесуальний кодекс".

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Справа Кирила Тлявова з грудня 2019 року в суді. Я стежу за цим процесом, тому що мені це болить. Прокурори приходять у суди, як діти до школи, і беруть активну участь у судових засіданнях. У них "наступальна" позиція,

– запевнила очільниця прокуратури.

Так само зі справою про зґвалтування жінки в поліцейському відділку в Кагарлику – вона також давно перебуває на розгляді суду.

"Прокурори сподіваються, що влітку ми отримаємо вирок. Але – Кримінально-процесуальний кодекс", – резюмувала Ірина Венедіктова.

Коротко про скандальні справи: