Ірина Венедіктова вважає, що адвокати Петра Порошенка перебільшують кількість справ проти нього у судах. За її словами мовиться не про 58 справ, а про значно меншу цифру.

Ірина Венедіктова каже, що близько 5 справ щодо Петра Порошенка нещодавно закрили. Про це вона повідомила в ефірі ток-шоу "Право на владу".

До теми Венедіктова взялася за справу про напад на Стерненка: активісти звинуватили її у брехні

У чому підозрюють Порошенка

Ірина Венедіктова нагадала, що мовиться не про 58 справ.

Я думаю, адвокати дещо перебільшують кількість (справ проти Порошенка – 24 канал). Я знаю, що близько 20 справ зараз перебувають у ДБР, 6 справ – в НАБУ, одна – у Нацполі,

– каже Ірина Венедіктова.

Вона також додала, що підписала підозру в тій справі, де бачила перспективу.

"Без жодного політично вмотивованого рішення. З цією справою я працювала, коли я була в ДБР і розуміла, як може бути рух. Прийшла генеральним прокурором і – підписала", – говорить генпрокурорка.

За її словами, мовиться про справу щодо можливого незаконного призначення на посаду першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки України Сергія Семочка.

Адвокати ознайомлюються з цією справою вже майже рік. "Чи можемо ми обмежувати підозрюваних в ознайомленні зі справою? Можемо", – переконана Венедіктова.

Довідка. У 2020 році повідомляли, що проти Петра Порошенка відкрили орієнтовно 58 кримінальних справ. 19 квітня 2021 року адвокат Порошенка Ілля Новіков сказав, що кримінальне провадження про призначення Сергія Семочка на посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки треба закрити. Тоді ж додав, що кількість справ проти Порошенка на якомусь етапі сягала 60 проваджень.