Адвокати перебільшують кількість справ, – Венедіктова розповіла, в чому підозрюють Порошенка
Ірина Венедіктова вважає, що адвокати Петра Порошенка перебільшують кількість справ проти нього у судах. За її словами мовиться не про 58 справ, а про значно меншу цифру.
Джерело:"Право на владу"
Ірина Венедіктова каже, що близько 5 справ щодо Петра Порошенка нещодавно закрили. Про це вона повідомила в ефірі ток-шоу "Право на владу".
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У чому підозрюють Порошенка
Ірина Венедіктова нагадала, що мовиться не про 58 справ.
Я думаю, адвокати дещо перебільшують кількість (справ проти Порошенка – 24 канал). Я знаю, що близько 20 справ зараз перебувають у ДБР, 6 справ – в НАБУ, одна – у Нацполі,
– каже Ірина Венедіктова.
Вона також додала, що підписала підозру в тій справі, де бачила перспективу.
"Без жодного політично вмотивованого рішення. З цією справою я працювала, коли я була в ДБР і розуміла, як може бути рух. Прийшла генеральним прокурором і – підписала", – говорить генпрокурорка.
За її словами, мовиться про справу щодо можливого незаконного призначення на посаду першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки України Сергія Семочка.
Адвокати ознайомлюються з цією справою вже майже рік. "Чи можемо ми обмежувати підозрюваних в ознайомленні зі справою? Можемо", – переконана Венедіктова.
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