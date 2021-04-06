Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що візьме справу про напад на активіста Сергія Стерненка під особистий контроль. За її словами, прокуратура "зробить усе, щоб притягнути до відповідальності винних".

Венедіктова заявила, що 3 кримінальні справи про замах на Стерненка об'єднали в одну і вже передали для розслідування в СБУ.

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Позиція Ірини Венедіктової

Генпрокурорка запевнила, що справи про напад на Сергія Стерненка перебуватимуть на її особистому контролі. Ба більше, Венедіктова назвала кейс по Стерненку "дуже важливим".

Траєкторія руху цього кримінального провадження двостороння. Сам Стерненко був в статусі підозрюваного, а пізніше отримав вирок суду. Але що слідство думає про тих, хто скоював злочин щодо самого Стерненка? Відмовчуватися я не дозволю,

– зазначила Венедіктова.

Вона додала, що подивиться, наскільки можна прискорити процес пошуку замовників, організаторів замахів на Стерненка.

"Зараз мені доповідають раз в 3 дні, що відбувається у цій справі. Ми зі свого боку зробимо все, щоб розібратися і довести до суду обвинувальний акт щодо осіб, які діяли проти Стерненко", – запевнила генпрокурор

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Реакція прихильників Стерненка

Прихильники ув'язненого Сергія Стерненка у телеграм-каналі STERNENKO звинуватили генпрокурорку у брехні. Вони спростували слова Венедіктової про те, що кримінальні провадження об'єднали в одну справу й передали до СБУ. Активісти наголосили, що "це не відповідає дійсності" і навели аргументи, на які треба звернути увагу. Серед них:

Справи по нападах на Сергія передали в одеську поліцію. Раніше до Сергія в СІЗО приходив слідчий одеської поліції для проведення "слідчих дій". Допит, до слова, був лише формальністю. Перший напад на Сергія Стерненка відбувся 7 лютого 2018 року. Минуло вже понад 3 роки, але правоохоронці не зробили нічого. Ба більше, ексначальник відділку поліції, де була справа спочатку, в обличчя казав Сергію, що вони не будуть розслідувати справу, бо вважають, що Стерненко сам "інсценував напад". У справі про другий напад на Стерненка лише 1 людина зараз перебуває під вартою – Абзал Баймукашев. Його Стерненко зміг затримати власноруч і передати поліції. Утім, за майже три роки, справу навіть не почали розглядати по суті в суді. Третій напад на Стерненка був ще у 2018 році. Відтоді одного з нападників – Олександра Ісайкула – так і не притягнули до відповідальності. Навпаки, одеська поліція надала Ісайкулу державну охорону, а потім і взагалі дала йому втекти за кордон, де він переховується досі. Суд двічі відмовився обрати йому запобіжний захід, бо прокурор Венедіктової не приходив до суду, а тому Ісайкул досі не оголошений в міжнародний розшук.

І все це – лише верхівка айсбергу, бо про організаторів та замовників цих нападів за ці 3 роки ніхто навіть не намагався шукати. Бо, очевидно, слідство занадто зайняте фабрикацією проваджень проти громадських активістів,

– наголосили у Стерненка.

Прихильники активіста наголосили, що такі гучні заяви генпрокурорки покликані ввести в оману суспільство та міжнародних партнерів.