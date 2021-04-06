Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что возьмет дело о нападении на активиста Сергея Стерненко под личный контроль. По ее словам, прокуратура "сделает все, чтобы привлечь к ответственности виновных".

Венедиктова заявила, что 3 уголовных дела о покушении на Стерненко объединили в одно и уже передали для расследования в СБУ.

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Позиция Ирины Венедиктовой

Генпрокурор заверила, что дела о нападении на Сергея Стерненко будут находиться на ее личном контроле. Более того, Венедиктова назвала кейс по Стерненко "очень важным".

Траектория движения этого уголовного производства двусторонняя. Сам Стерненко был в статусе подозреваемого, а позже получил приговор суда. Но что следствие думает о тех, кто совершал преступление в отношении самого Стерненко? Отмалчиваться я не позволю,

– отметила Венедиктова.

Она добавила, что посмотрит, насколько можно ускорить процесс поиска заказчиков, организаторов покушений на Стерненко.

"Сейчас мне докладывают раз в 3 дня, что происходит по этому делу. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы разобраться и довести до суда обвинительный акт в отношении лиц, которые действовали против Стерненко", – заверила генпрокурор

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Реакция сторонников Стерненко

Сторонники заключенного Сергея Стерненко в телеграм-канале STERNENKO обвинили генпрокурора во лжи. Они опровергли слова Венедиктовой о том, что уголовные производства объединили в одно дело и передали в СБУ. Активисты отметили, что "это не соответствует действительности" и привели аргументы, на которые надо обратить внимание. Среди них:

Дела по нападениям на Сергея передали в одесскую полицию. Ранее к Сергею в СИЗО приходил следователь одесской полиции для проведения "следственных действий". Допрос, к слову, был лишь формальностью. Первое нападение на Сергея Стерненко состоялось 7 февраля 2018 года. Прошло уже более 3 лет, но правоохранители не сделали ничего. Более того, экс-начальник отделения полиции, где было дело сначала, в лицо говорил Сергею, что они не будут расследовать дело, потому что считают, что "Стерненко сам инсценировал нападение". По делу о втором нападении на Стерненко лишь 1 человек сейчас находится под стражей – Абзал Баймукашев. Его Стерненко смог задержать собственноручно и передать полиции. Впрочем, за почти три года, дело даже не начали рассматривать по существу в суде. Третье нападение на Стерненко было еще в 2018 году. С тех пор одного из нападавших – Александра Исайкула – так и не привлекли к ответственности. Наоборот, одесская полиция предоставила Исайкулу государственную охрану, а затем и вообще дала ему сбежать за границу, где он скрывается до сих пор. Суд дважды отказался избрать ему меру пресечения, так как прокурор Венедиктовой не приходил в суд, а потому Исайкул до сих пор не объявлен в международный розыск.

И все это – лишь верхушка айсберга, потому что об организаторах и заказчиках этих нападений за эти 3 года никто даже не пытался искать. Потому что, очевидно, следствие слишком занято фабрикацией производств против общественных активистов,

– подчеркнули у Стерненко.

Сторонники активиста отметили, что такие громкие заявления генпрокурора призваны ввести в заблуждение общество и международных партнеров.

Обратите внимание! В течение 2018 года на Сергея Стерненко нападали трижды. Активиста обливали неизвестным веществом, стреляли и пытались убить. Во время третьего нападения на Стерненко активист случайно ранил своего нападавшего, который впоследствии скончался. Однако вместо защиты активиста, полиция предоставила охрану нападавшему. А самого Стерненко подозревали в умышленном убийстве.

Сейчас Стерненко заключили в тюрьму, но по обвинению в другом деле. Активиста приговорили к 7 годам тюрьмы за похищение и избиение Сергея Щербича.