Адвокаты преувеличивают количество дел, – Венедиктова рассказала, в чем подозревают Порошенко
Ирина Венедиктова считает, что адвокаты Петра Порошенко преувеличивают количество дел против него в судах. По ее словам речь идет не о 58 делах, а о значительно меньшей цифре.
Источник:"Право на владу"
Ирина Венедиктова говорит, что около 5 дел касательно Петра Порошенко недавно закрыли. Об этом она сообщила в эфире ток-шоу.
К теме Венедиктова взялась за дело о нападении на Стерненко: активисты обвинили ее во лжи
В чем подозревают Порошенко
Ирина Венедиктова рассказала, что речь идет не о 58 делах, а о значительно меньшей цифре.
Я думаю, адвокаты несколько преувеличивают количество (дел против Порошенко – 24 канал). Я знаю, что около 20 дел сейчас находятся в ГБР, 6 дел – в НАБУ, одно – в Нацполиции,
– говорит Ирина Венедиктова.
Она также добавила, что подписала подозрение в том деле, где видела перспективу.
"Без всякого политически мотивированного решения. С этим делом я работала, когда я была в ГБР и понимала, как может быть движение. Пришла генеральным прокурором и – подписала", – говорит генпрокурор.
По ее словам говорится о деле относительно возможного незаконного назначения на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко.
По словам генпрокурора адвокаты знакомятся с этим делом уже почти год. "Можем ли мы ограничивать подозреваемых в ознакомлении с делом? Можем", – убеждена Венедиктова.
Поделиться новостью