Ирина Венедиктова считает, что адвокаты Петра Порошенко преувеличивают количество дел против него в судах. По ее словам речь идет не о 58 делах, а о значительно меньшей цифре.

Ирина Венедиктова говорит, что около 5 дел касательно Петра Порошенко недавно закрыли. Об этом она сообщила в эфире ток-шоу.

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В чем подозревают Порошенко

Ирина Венедиктова рассказала, что речь идет не о 58 делах, а о значительно меньшей цифре.

Я думаю, адвокаты несколько преувеличивают количество (дел против Порошенко – 24 канал). Я знаю, что около 20 дел сейчас находятся в ГБР, 6 дел – в НАБУ, одно – в Нацполиции,

– говорит Ирина Венедиктова.

Она также добавила, что подписала подозрение в том деле, где видела перспективу.

"Без всякого политически мотивированного решения. С этим делом я работала, когда я была в ГБР и понимала, как может быть движение. Пришла генеральным прокурором и – подписала", – говорит генпрокурор.

По ее словам говорится о деле относительно возможного незаконного назначения на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко.

По словам генпрокурора адвокаты знакомятся с этим делом уже почти год. "Можем ли мы ограничивать подозреваемых в ознакомлении с делом? Можем", – убеждена Венедиктова.

Справка. В 2020 году сообщалось, что против Петра Порошенко открыли ориентировочно 58 уголовных дел. 19 апреля 2021 года адвокат Порошенко Илья Новиков сказал, что уголовное производство о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки надо закрыть. Тогда же добавил, что количество дел против Порошенко на каком-то этапе достигало 60 производств.