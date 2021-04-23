Венедиктова объяснила отсутствие приговоров в громких делах с Кагарлыка и Переяслава
Генеральная прокурорка Ирина Венедиктова прокомментировала дела об убийстве мальчика в Переяславе и изнасилования в полицейском участке Кагарлык. Отсутствие приговоров по обоим делам она объяснила всего тремя словами: Уголовно-процессуальный кодекс.
Источник:"Право на власть"
Отвечая на вопрос, почему в громких делах, связанных с сотрудниками полиции, Ирина Венедиктова подчеркнула, что "все очень просто – Уголовно-процессуальный кодекс".
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Дело Кирилла Тлявова с декабря 2019 года в суде. Я слежу за этим процессом, потому что мне это болит. Прокуроры приходят в суды, как дети в школу, и активно участвуют в судебных заседаниях. У них "наступательная" позиция,
– заверила руководительница прокуратуры.
Так же с делом об изнасиловании женщины в полицейском участке в Кагарлыке – оно также давно находится на рассмотрении суда.
"Прокуроры надеются, что летом мы получим приговор. Но – Уголовно-процессуальный кодекс", – резюмировала Ирина Венедиктова.
Коротко о скандальных делах:
- В первом говорится о убийство 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе в 2019 году. Тогда город назывался еще Переяслав-Хмельницкий.
- По версии следствия, двое пьяных полицейских решили развлечься и пострелять по банкам. Пуля попала в мальчика, который играл рядом. Через некоторое время ребенок умер в больнице.
- Второе дело касается изнасилования молодой женщины в полицейском участке в Кагарлыке в 2020 году. К делу также причастны работники полиции, которых впоследствии уволили.
- Как установило следствие, "правоохранители" били, насиловали женщину, надевали противогаз, наручники и даже стреляли над ее головой из табельного оружия, чтобы запугать.
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