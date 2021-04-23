Генеральная прокурорка Ирина Венедиктова прокомментировала дела об убийстве мальчика в Переяславе и изнасилования в полицейском участке Кагарлык. Отсутствие приговоров по обоим делам она объяснила всего тремя словами: Уголовно-процессуальный кодекс.

Отвечая на вопрос, почему в громких делах, связанных с сотрудниками полиции, Ирина Венедиктова подчеркнула, что "все очень просто – Уголовно-процессуальный кодекс".

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Дело Кирилла Тлявова с декабря 2019 года в суде. Я слежу за этим процессом, потому что мне это болит. Прокуроры приходят в суды, как дети в школу, и активно участвуют в судебных заседаниях. У них "наступательная" позиция,

– заверила руководительница прокуратуры.

Так же с делом об изнасиловании женщины в полицейском участке в Кагарлыке – оно ​​также давно находится на рассмотрении суда.

"Прокуроры надеются, что летом мы получим приговор. Но – Уголовно-процессуальный кодекс", – резюмировала Ирина Венедиктова.

Коротко о скандальных делах: