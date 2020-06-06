У справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова з’явилися нові деталі. Зокрема, стало відомим, що поліцейські здійснили понад 10 пострілів в бік громадського місця, де перебувала дитина. Цей злочин стався 31 травня 2019 року в Переяслав-Хмельницькому на Київщині.

Нові подробиці щодо справи вбивства Кирила Тлявова

Про це розповіла генеральний прокурор України Ірина Венедіктова. Її відеозвернення пресслужба Офісу генпрокурора опублікувала в ютьюбі.

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Венедіктова повідомила, що наступне судове засідання за цією справою призначено на 18 та ‪19 червня.

"В їх ході заплановано дослідити протоколи слідчих експериментів. Прокурори будуть клопотати про продовження строку тримання під вартою поліцейському та продовження дії обов’язків, покладених судом на інших обвинувачених", – додала генпрокурор.

Останні події щодо підозрюваних

Вона також нагадала, що двох підозрюваних суд відпустив з-під варти. Вийшли на волю з СІЗО колишній поліцейський Володимир Петровець і цивільний Дмитро Кривошей.

Щодо решти фігурантів, то наразі під вартою залишається один підозрюваний. Мовиться про колишнього поліцейського Івана Приходька. Ще один підозрюваний – син Петровца – перебуває під особистим зобов'язанням.

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Дивіть відеозвернення Венедіктової щодо справи Кирила Тлявова

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