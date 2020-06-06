Вбивство 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі: Венедіктова озвучила нові деталі
У справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова з’явилися нові деталі. Зокрема, стало відомим, що поліцейські здійснили понад 10 пострілів в бік громадського місця, де перебувала дитина. Цей злочин стався 31 травня 2019 року в Переяслав-Хмельницькому на Київщині.
Нові подробиці щодо справи вбивства Кирила Тлявова
Про це розповіла генеральний прокурор України Ірина Венедіктова. Її відеозвернення пресслужба Офісу генпрокурора опублікувала в ютьюбі.
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Венедіктова повідомила, що наступне судове засідання за цією справою призначено на 18 та 19 червня.
"В їх ході заплановано дослідити протоколи слідчих експериментів. Прокурори будуть клопотати про продовження строку тримання під вартою поліцейському та продовження дії обов’язків, покладених судом на інших обвинувачених", – додала генпрокурор.
Останні події щодо підозрюваних
Вона також нагадала, що двох підозрюваних суд відпустив з-під варти. Вийшли на волю з СІЗО колишній поліцейський Володимир Петровець і цивільний Дмитро Кривошей.
Щодо решти фігурантів, то наразі під вартою залишається один підозрюваний. Мовиться про колишнього поліцейського Івана Приходька. Ще один підозрюваний – син Петровца – перебуває під особистим зобов'язанням.
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Дивіть відеозвернення Венедіктової щодо справи Кирила Тлявова
Головне про вбивство 5-річного Кирила Тлявова
- 31 травня 2019 року двоє поліцейських, їхній друг та підліток відпочивали на одному з подвір'їв. Чоловіки випивали та стріляли по металевих банках. Одна з куль влучила у 5-річного Кирила Тлявова. Дитина боролася за своє життя, але надвечір 3 червня померла.
- У момент злочину компанія чоловіків та підлітка нічого не підозрювали. Гуляння продовжувалися, а під ранок поліцейських знайшли біля кафе "Білочка" в іншому районі міста.
- Спершу поліцейські Переяслава-Хмельницького стверджували, що 4 дітей гуляли на вулиці, коли 5-річний хлопчик з необережності посковзнувся та впав на асфальт і камінь, через що й отримав травму голови.
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Лише 5 листопада, тобто через 5 місяців після трагедії, у справі про вбивство Кирила Тлявова стало 4 обвинувачених: інспектор водної поліції Іван Приходько, поліцейський Володимир Петровець, їхній друг Дмитро Кривошей і 17-річний син Петровця Станіслав.
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За інформацією ЗМІ, суд може винести остаточний вирок у цій справі до кінця 2020 року.