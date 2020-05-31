Рік тому у Переяславі-Хмельницькому застрелили 5-річного Кирила Тлявова. Дитина боролася за своє життя, але надвечір 3 червня померла. До трагедії, ймовірно, причетні поліцейські, які на момент скоєння злочину були п’яними. Як розвивалися події та що з підозрюваними зараз – читайте у матеріалі 24 каналу.

День вбивства

31 травня 2019 року двоє поліцейських, їхній друг та підліток відпочивали на одному з подвір’їв. Чоловіки випивали та стріляли по металевих банках.

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За 80 метрів від розваг компанії гралися діти. О 15:36 один з дітей отримав кулю в голову. Цим хлопчиком виявився 5-річний Кирило Тлявов.

Дитину одразу відвезли до реанімації з тяжкою закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою, переломом скроневої кістки.

Хірург виявив у голові Кирила кулю, йому зробили операцію, але хлопчик помер.



Бабуся Кирила Тлявова на могилі хлопчика / Фото "Бабель"

Як відбувся похорон 5-річного Кирила у Переяславі-Хмельницькому – фото за посиланням.

Тим часом розваги поліцейських продовжуються

У момент злочину компанія чоловіків та підлітка нічого не підозрювали. Гуляння продовжувалися, а під ранок поліцейських знайшли біля кафе "Білочка" в іншому районі міста.

Тодішній керівник місцевої поліції Андрій Медуниця розповідав, що один з правоохоронців був настільки п’яним, що не впізнав його. Нетверезий поліцейський казав, що "кілька разів стрільнув із воздушки".

Перша реакція поліції

Спершу поліцейські Переяслава-Хмельницького стверджували, що 4 дітей гуляли на вулиці, коли 5-річний хлопчик з необережності посковзнувся та впав на асфальт і камінь, через що й отримав травму голови.

Проте, коли медики зробили дитині операцію, виявили в її голові проникаючі вогнепальні тілесні ушкодження, то правоохоронці додатково оглянули місце інциденту та виявили гільзи від набоїв, стаканчики та банки.



Могила Кирила Тлявова / Фото "Бабель"

Після цього поліцейських затримали. На момент скоєння злочину вони перебували поза службою без табельної зброї і були п'яними.

Лише 5 листопада, тобто через 5 місяців після трагедії, у справі про вбивство Кирила Тлявова стало 4 обвинувачених:

інспектор водної поліції Іван Приходько;

поліцейський Володимир Петровець;

їхній друг Дмитро Кривошей;

17-річний син Петровця Станіслав.

Перші суди над підозрюваними

4 червня 2019 року суд взяв під варту підозрюваних у вбивстві Кирила Тлявова – поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька. Своєї провини чоловіки не визнали.



Перший суд у справі вбивства хлопчика / Фото 24 канал

Спочатку їх підозрювали за статтями "хуліганство" і "завдання тяжких тілесних ушкоджень" (коли хлопчик ще був живий). Згодом прокуратура перекваліфікувала підозру на статтю "умисне вбивство". Після цього суд продовжував тримання підозрюваних під вартою.

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"Горіть у пеклі"

Реакція суспільства на жахливе вбивство була однозначна. Люди одразу вибухнули гнівом і вимагали найжорсткішого покарання для вбивць.

3 червня відбувся мітинг під Міністерством внутрішніх справ у Києві.

Мені було 5, скільки дадуть моїм вбивцям?

– так звучало гасло на протестах.

Мітинг під МВС через вбивство хлопчика / Фото 24 каналу

Після цього керівників Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини відсторонили від виконання службових обов’язків. Згодом у відставку подав голова поліції Київської області Дмитро Ценов.

Однак активістів це не влаштовувало. Наступного дня по всіх містах пройшла акція "Безкарність вбиває".

Авакова – у відставку

Частина депутатів Верховної Ради та активісти вимагали відставки глави МВС Арсена Авакова. Нардепи влаштували збір підписів у Раді, а небайдужі вийшли на протести.

Тим часом Володимир Зеленський запевняв, що взяв всю історію з вбивством на особистий контроль.

Зроблю все, аби винні були покарані,

– сказав тоді президент.

На сайті президента України навіть з’явилася петиція за відставку Авакова, яка набрала необхідну кількість голосів.

Сам очільник МВС одразу заявив, що у відставку йти не планує. Так і сталося, Арсен Аваков залишився на посаді попри протести.

Результати розслідування ДБР

5 листопада у справі про вбивство Кирила Тлявова оголосили остаточні підозри чотирьом обвинуваченим:

інспектору водної поліції Івану Приходьку ;

; поліцейському Володимиру Петровцю ;

; їхньому другу Дмитру Кривошею ;

; 17-річний сину Петровця Станіславу.

За версією слідства, смертельний постріл у хлопчика зробив інспектор поліції Іван Приходько. Зброю, якою вбили дитину, досі не знайшли.



Результати розслідування ДБР / Фото 24 канал

Що з підозрюваними зараз

2 травня 2020 року стало відомо, що двоє підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова на початку березня вийшли на волю з СІЗО. Правоохоронця Володимира Петровця та цивільного Дмитра Кривошея випустили під заставу в розмірі 237 тисяч гривень.



Дмитро Кривошей та Володимир Петровець / Фото "Бабель"

Наразі під вартою залишився один підозрюваний – колишній поліцейський Іван Приходько. Ще один підозрюваний – неповнолітній син Петровця – перебуває під домашнім арештом.



Іван Приходько спілкується з адвокатом під час засідання суду / Фото "Бабель"

Що буде зі справою далі та чи будуть покарані винні – питання через рік після вбивства досі залишається відкритим. Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним Кирила Тлявова та сподівається на чесні вироки суду.