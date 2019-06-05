Вбивство 5-річного Кирила: у Переяславі-Хмельницькому попрощаються із хлопчиком

Із 5-річним Кирилом Тлявовим, який загинув від кулі, прощатимуться у Переяславі-Хмельницькому у середу, 5 травня. Напередодні тіло дитини забрали з київського моргу.

Родичі вбитої дитини повідомляли, що похорон відбудеться о 12 годині. Усі витрати пообіцяв взяти на себе глава Нацполіції України Сергій Князєв.

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В Україні не стихає протест – вчора, 2 червня, у низці міст відбулися акції із вимогою відставки глави МВС Арсена Авакова. Люди приносили до відділів поліції іграшки, лампадки, плакати та вимагали найсуворішого покарання для вбивць.

Сач Аваков разом із очільником Нацполіції Сергієм Князевим зустрілися із родичами загиблих. Глава МВС пообіцяв, що стажитиме за розслідуванням і "сподівається на адекватне покарання". Рідні Кирила попросили організувати психологічну допомогу для старшого сина Дениса Тлявова.

Зазначимо, що у Верховній Раді народні депутати теж вимагають відставки Арсена Аваковачерез ситуацію з нетверезими поліцейськими. Народні депутати з фракціїй "Самопоміч" та "Батьківщина" вимагають, аби міністр внутрішніх справ принаймні прийшов на засідання парламенту.

Що сталось у Переяславі-Хмельницькому?31 травня у Переяславі-Хмельницькому Київської області 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх швидко затримали.



Слідчі встановили, що під час відпочинку ці двоє поліцейських вживали спиртні напої. Вони вирішили постріляти з вогнепальної зброї у металеві банки неподалік місця, де гуляв 5-річний хлопчик. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину.



Спочатку підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Медики прооперували хлопчика, але не давали через критичний стан. У дитини був повністю роздроблений череп, а витягнути кулю лікарі так і не змогли.



Для подальшого лікування хлопчика доправили у високоспеціалізований нейрохірургічний центр в Києві. Дитина була у стабільно важкому стані, підключена до апарату штучної вентиляції легень. Врятувати його так і не вдалося. Надвечір 3 червня Кирило помер.