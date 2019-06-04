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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      В парламенті вимагають відставки Авакова: що про це відомо

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      У ВРУ народні депутати вимагають відставки Арсена Авакова через ситуацію з нетверезими поліцейськими, яких підозрюють у діях, які призвели до смерті 5-річного хлопчика Кирила Тлявова. Народні депутати з фракціїй "Самопоміч" та "Батьківщина" вимагають, аби міністр внутрішніх справ принаймні прийшов до парламенту.

      Про це в прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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      Наразі вже двічі виходила до трибуни Олена Сотник з цією вимогою. Вона хоче, щоб не лише міністр внутрішніх справ, а й генпрокурор, голова Нацполіції та очільник ДБР, куди вчора передали справу, прийшли у Раду на 16:00. Аби вони всі прозвітували і пояснили, чому таке відбувається, чому спочатку місцеві поліцейські намагалися покривати своїх нетверезих колег, які зчинили злочин. 

      Ми маємо викликати сюди міністра внутрішніх справ, пана Князєва – голову Національної поліції, Генерального прокурора, а також голову ДБР, щоб він нам доповів відносно можливості проведення цього розслідування абсолютно незалежно і незаангажовано,
      – зазначила нардепка Олена Сотник.

      Поки що голова ВРУ не відповів, чи збирається він виконати вимогу Олени Сотник і "Самопомочі" з "Батьківщиною".

      Читайте також: Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію

      У "Народному фронті", за чиєю квотою став міністром Арсен Аваков, вважають, що поліція якраз-таки цього разу працювала ефективно і не покривала злочинців.

      Поліція, на відміну від колишньої міліції, нічого не приховує і не приховуватиме, тому що нульова толерантність до підозрюваних у погонах, повна відкритість і відсутність кругової поруки. Всі необхідні первинні слідчі дії поліцією проведені, включно із затриманням підозрюваних поліцейських, всі матеріали передані до Державного бюро розслідувань для повного і об'єктивного розслідування,
      – виголосив нардеп, голова депутатської фракції "Народний фронт" Максим Бурбак. 

      Що відомо про трагедію у Переяславі-Хмельницькому

      31 травня у Переяславі-Хмельницькому Київської області 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх швидко затримали.

      Слідчі встановили, що під час відпочинку поліцейські вживали алкоголь, вирішили постріляти з вогнепальної зброї у металеві банки. Неподалік того місця гуляв 5-річний хлопчик. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину.

      Через поранення стан малюка був вкрай важкий. Медики встановили кульове проникаюче поранення голови, тяжку відкриту проникаючу черепно-мозкову травму, забій головного мозку. Хлопчику здійснили складну операцію, але витягнути кулю так і не змогли. 

      Для подальшого лікування хлопчика доправили у високоспеціалізований нейрохірургічний центр в Києві. Дитина була у стабільно важкому стані. 3 червня хлопчик помер у київській лікарні.

      Підозрюваним поліцейським Володимиру Петровцю та Івану Приходьку 4 червня суд обрав запобіжний захід: двох взяли під арешт на 60 діб без права внесення застави.

      Родина
      Родина вбитого хлопчика (фото із Facebook-сторінки матері дитини)

       

       

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      Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію
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      Теги: Новини України Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Новини політики Верховна Рада Арсен Аваков
      Джерело: 24 канал
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