В парламенті вимагають відставки Авакова: що про це відомо

У ВРУ народні депутати вимагають відставки Арсена Авакова через ситуацію з нетверезими поліцейськими, яких підозрюють у діях, які призвели до смерті 5-річного хлопчика Кирила Тлявова. Народні депутати з фракціїй "Самопоміч" та "Батьківщина" вимагають, аби міністр внутрішніх справ принаймні прийшов до парламенту.

Про це в прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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Наразі вже двічі виходила до трибуни Олена Сотник з цією вимогою. Вона хоче, щоб не лише міністр внутрішніх справ, а й генпрокурор, голова Нацполіції та очільник ДБР, куди вчора передали справу, прийшли у Раду на 16:00. Аби вони всі прозвітували і пояснили, чому таке відбувається, чому спочатку місцеві поліцейські намагалися покривати своїх нетверезих колег, які зчинили злочин.

Ми маємо викликати сюди міністра внутрішніх справ, пана Князєва – голову Національної поліції, Генерального прокурора, а також голову ДБР, щоб він нам доповів відносно можливості проведення цього розслідування абсолютно незалежно і незаангажовано,

– зазначила нардепка Олена Сотник.

Поки що голова ВРУ не відповів, чи збирається він виконати вимогу Олени Сотник і "Самопомочі" з "Батьківщиною".

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У "Народному фронті", за чиєю квотою став міністром Арсен Аваков, вважають, що поліція якраз-таки цього разу працювала ефективно і не покривала злочинців.

Поліція, на відміну від колишньої міліції, нічого не приховує і не приховуватиме, тому що нульова толерантність до підозрюваних у погонах, повна відкритість і відсутність кругової поруки. Всі необхідні первинні слідчі дії поліцією проведені, включно із затриманням підозрюваних поліцейських, всі матеріали передані до Державного бюро розслідувань для повного і об'єктивного розслідування,

– виголосив нардеп, голова депутатської фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.

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