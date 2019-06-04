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      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      В парламенте требуют отставки Авакова: что об этом известно

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      В ВРУ народные депутаты требуют отставки Арсена Авакова из-за ситуации с пьяными полицейскими, которых подозревают в действиях, которые привели к смерти 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова. Народные депутаты из фракции "Самопомич" и "Батькивщина" требуют, чтобы министр внутренних дел по крайней мере пришел в парламент.

      Об этом в прямом эфире рассказала корреспондентка 24 канала.

      Читайте также: Полицейским, застрелившим мальчика Кирилла Тлявова, суд избрал меру пресечения

      Сейчас уже дважды выходила к трибуне Елена Сотник с этим требованием. Она хочет, чтобы не только министр внутренних дел, но и генпрокурор, глава Нацполиции и глава ГБР, куда вчера передали дело, пришли в Раду в 16:00. Чтобы они все отчитались и объяснили, почему такое происходит, почему сначала местные полицейские пытались покрывать своих нетрезвых коллег, которые совершили преступление.

      Мы вызвать сюда министра внутренних дел, господина ​​Князева главу Национальной полиции, Генерального прокурора, а также главу ГБР, чтобы он нам доложил относительно возможности проведения этого расследования совершенно независимо и незаангажировано,
      отметила нардеп Елена Сотник.

      Пока глава ВРУ не ответил, собирается ли он выполнить требование Елены Сотник и "Самопомочи" с "Батькивщиной"

      Читайте также: Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии

      В "Народном фронте", по чьей квоте стал министром Арсен Аваков, считают, что полиция как раз-таки на этот раз работала эффективно и не покрывала преступников.

      Полиция, в отличие от прежней милиции, ничего не скрывает и не будет скрывать, потому что нулевая толерантность к подозреваемым в погонах, полная открытость и отсутствие круговой поруки. Все необходимые первоначальные следственные действия полицией произведены, включая задержание подозреваемых полицейских, все материалы переданы в Государственное бюро расследований для полного и объективного расследования,
      произнес нардеп, председатель депутатской фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

      Что известно о трагедии в Переяславе-Хмельницком

      31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их быстро задержали.

      Следователи установили, что во время отдыха полицейские употребляли алкоголь, решили пострелять из огнестрельного оружия в металлические банки. Недалеко от того места гулял 5-летний мальчик. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка.

      В следствии ранения состояние малыша было крайне тяжелым. Медики установили пулевое проникающее ранение головы, тяжелую открытую проникающую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга. Мальчику сделали сложную операцию, но извлечь пулю так и не смогли.

      Для дальнейшего лечения мальчика доставили в высокоспециализированный нейрохирургический центр в Киеве. Ребенок был в стабильно тяжелом состоянии. 3 июня мальчик умер в киевской больнице.

      Подозреваемым полицейским Владимиру Петровцу и Ивану Приходько 4 июня суд избрал меру пресечения: их взяли под арест на 60 суток без права внесения залога.

      Родина
      Семья убитого мальчика (фото с Facebook-страницы матери ребенка)

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Полицейские убили 5-летнего мальчика Верховная Рада Арсен Аваков
      Источник: 24 канал
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