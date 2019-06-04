Поліцейські застрелили 5-річного хлопчика: у містах вимагають відставки Авакова – фото та відео

У низці міст українці вийшли на акції протесту із вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Активісти вимагають жорсткого покарання винним у трагедії в Переяславі-Хмельницькому – там п’яні поліцейські застрелили п’ятирічного хлопчика.

Київ

Активісти повернули іграшки під будівлю МВС у Києві. Їх вони залишили ще після акції ввечері 3 червня, які організували відразу після звістки про смерть хлопчика.

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Однак вже зранку наступного дня меморіал з іграшками прибрали, а напис "вбивці" зафарбували.



Люди приносять іграшки під будівлю МВС/ 24 канал

Біля МВС зібралося близько 500 киян. Із собою вони також приносять лампадки та плакати із вимогою відставки міністра МВС Арсена Авакова.



Із собою приносять також лампадки/ 24 канал

На акцію також беруть із собою дітей. Кажуть, для того, аби таке більше ніколи не повтрилося і винних покарали.





На акцію у Києві приходять із дітьми/ 24 канал

Акція під стінами МВС у Києві

Львів

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Активісти зібрались під будівлею МВС у Львові із такими ж вимогами: відставка Авакова та найжорсткіше покарання для вбивць 5-річного Кирила. На акцію прийшли близько 250 осіб – серед них представники "Нацкорпусу", "Січі", "Правого сектору" та небайдужі львів'яни.

Якщо ми спустимо цю справу, вони просто з часом її закриють. Вони мають зрозуміти, що люди вже абсолютно не ті, які були до 2014 року,

– кажуть активісти.



Акція через вбивство хлопчика у Львові/ 24 канал

Львів’яни вимагали відставки Авакова, тримали різноманітні плакати, зокрема і фото 5-річного хлопчика, який загинув, та викрикували "Реформи – немає". А на завершення акції вони обклеїли стіни управління плакатами.

Активісти просили, аби очільник Львівської поліції Валерій Середа публічно заявив, що засуджує вчинок цих поліцейських. Втім, він наголосив, що зробить це, якщо суд доведе їх провину.

Протест у Львові:

Відео з протесту у Львові:

Харків

У Харкові близько 400 людей прийшло під обласне управління поліції на акцію протесту в результаті загибелі 5-річного хлопчика через стрілянину поліцейських.

Люди виходили з плакатами, намальованими власноруч, на яких були запитання до міністра МВС Арсена Авакова "Чому так відбулося?" та закликали його подати у відставку.



Акція протесту у Харкові

Під будівлею поліції активісти лишили іграшки, дитячі розмальовки, квіти та запалені лампадки. А на дверях приклеїли наліпку з фотографією загиблого хлопчика Кирила і написом "Безвідповідальність вбиває".



Мітинг у Харкові

Одеса

В Одесі до Головного управління Національної поліції прийшли близько сотні людей. Серед них і звичайні одесити, і представники громадських орагнізацій.

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Кривий ріг

Кілька десятків жителів Кривого рогу прийшли до місцевого відділу поліції, аби нагадати, що після такої трагедії керівництво має піти у відставку. Серед учасників також є представники "Нацкорпусу".



Акція протесту у Кривому розі



У Кривому розі вшановують пам'ять вбитого хлопчика

Івано-Франківськ

"Байдужість вбиває" та "Я не хочу бути наступним" – із такими гаслами вийшли на акцію франківчани. Учасники пікету вимагають політичної та кримінальної відповідальності фігурантів злочину та їх керівництва.

Має бути повна відповідальність. Коли керівник каже, що звільняється і йде в АТО спокутувати провину – це радянщина, цього не достатньо. Виявляється, тепер треба дитину одягати у бронежилет, коли вона йде на дитячий майданчик,

– цитує слова одного із активістів місцеве видання Galka.if.ua.

Черкаси

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У Черкасах пам’ять вбитого Кирила вшанували представники місцевої громадської організації.

Вінниця

У Вінниці на страшну подію у Переяславі-Хмельницькому відреагував місцевий активіст. Він залишив маленького іграшкового зайчика під стінами відділу поліції та аркуш із написом «вбивці». Активіст пояснює – прийшов сам, аби не давати різним структурам привід піаритись на цій темі, пише VeжА.

Я впевнений, що вбивці відбудуться символічними покараннями. Поліція буде до останнього покривати своїх,

– каже він.

Запоріжжя

Понад півсотні людей зібралися під будівлею ГУ Нацполіції в Запорізькій області, пише Depo Запоріжжя. Туди принесли свічки, дитячі іграшки, квіти та вимагали покарання для усіх винних у вбивстві дитини. Також серед вимог – відставка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Фото depo.ua



Видання зазначає, що сталася суперечка між представниками "Нацдружин" й одним з учасників акції, яка стосувалася минулого конфлікту між ними та не мала стосунку до акції. Але після суперечки представники "Нацдружин", яких було близько 20, швидко залишили акцію.

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Що сталось у Переяславі-Хмельницькому?31 травня у Переяславі-Хмельницькому Київської області 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх швидко затримали.



Слідчі встановили, що під час відпочинку ці двоє поліцейських вживали спиртні напої. Вони вирішили постріляти з вогнепальної зброї у металеві банки неподалік місця, де гуляв 5-річний хлопчик. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину.



Спочатку підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Медики прооперували хлопчика, але не давали через критичний стан. У дитини був повністю роздроблений череп, а витягнути кулю лікарі так і не змогли.



Для подальшого лікування хлопчика доправили у високоспеціалізований нейрохірургічний центр в Києві. Дитина була у стабільно важкому стані, підключена до апарату штучної вентиляції легень. Врятувати його так і не вдалося. Надвечір 3 червня Кирило помер.